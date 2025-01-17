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Турэксперт ответил, что будет со стоимостью отдыха на юге России после разлива мазута

Турэксперт Барзыкин: стоимость отдыха на юге РФ не вырастет после разлива мазута
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Depositphotos

Радикальный рост стоимости отдыха на юге России на фоне разлива мазута в Черном море не ожидается. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он также призвал не исключать возможность того, что туристы смогут поехать в Анапу летом 2025 года, потому что пляжи и акваторию должны очистить.

«У меня нет серьезных опасений, что это приведет к радикальному снижению потока. Нет их и у тех, у кого там здравницы и пансионаты, кто находится на месте. Поэтому опасения, конечно, оправданны, но чрезмерны», — сказал Барзыкин.

По его словам, сильного взлета цен и роста потока в Сочи, Адлер и Геленджик не будет.

Накануне в Telegram-канале МЧС России сообщили, что спасатели и волонтеры собрали 164 798 тонн загрязненного песка и грунта на побережье Черного моря после разлива мазута. По данным ведомства, в настоящее время вывезено 125 766 тонн песка и грунта. Сотрудники ведомства продолжают обследовать 910 километров береговой линии, отметили в министерстве.

Ранее врач рассказала о жалобах волонтеров, убирающих мазут с пляжей в Анапе.

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