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Две россиянки устроили драку за место в автобусе

В Ленобласти две женщины подрались за место в автобусе

Во Всеволожском районе Ленинградской области две женщины устроили потасовку из-за места в переполненном автобусе, который готовился отходить от остановки. Конфликт попал на видео, которое позже разместил паблик «Подслушано Бугры».

Инцидент произошел на остановке по улице Тихая в городе Бургы 17 декабря. По словам очевидцев, один из подъехавших автобусов быстро заполнился и очередь встала в ожидании подачи следующего маршрута. В это время одна из пассажирок попыталась забраться в салон без очереди, что не понравилось ее соседке. На кадрах одна из женщин хватает другую за капюшон и со словами «Уйди, сказала! Ты чего такая наглая, где твоя очередь» пытается вытащить ее на улицу, но ей удается протиснуться в салон. В итоге две женщины, оставшиеся на улице, пытаются вытащить из автобуса конкурентку, но у них ничего не выходит.

«Без очереди лезет, все стоят на работу», — возмущается одна из потерпевших неудачу пассажирок.

Автор сообщения, сделавший видео, обратился к властям с просьбой подавать более вместительные автобусы, так как «люди звереют, потому что им холодно на морозе и они хотят успеть на работу».

Ранее в Красноярске мужчина подрался с двумя девушками в автобусе.

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