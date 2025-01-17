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Согласившийся на легкую подработку россиянин теперь должен государству 34 млн рублей

Согласившийся на легкую подработку екатеринбуржец теперь должен 34 млн рублей
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Depositphotos

В Екатеринбурге местного жителя 2004 года рождения решением суда обязали вернуть 34 млн рублей в доход государства. Эта сумма была переведена на его счет компанией, в которой он никогда не работал. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Согласно данным ведомственной проверки, которая контролировала соблюдение законодательства коммерческими организациями на предмет вывода денежных средств в теневой оборот под предлогом фиктивных трудовых отношений, компания ООО «Руслан» зачислила на счет молодого человека более 34,2 млн рублей с пометкой «премия». За вознаграждение в десять тысяч рублей юноша обналичил сумму. При этом он подтвердил, что в указанной организации трудоустроен не был.

Теперь решением Кировского районного суда города екатеринбуржец должен вернуть указанные средства в доход государства.

Ранее стало известно, что ущерб от кражи денег из депозитария в Сочи вырос до 100 млн рублей.

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