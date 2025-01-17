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Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с электронным журналом

МВД предупредило о новой схеме мошенничества, нацеленной на детей
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Министерство внутренних дел (МВД) предупредило россиян о новой схеме мошенничества, направленной на детей. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным пресс-службы, злоумышленники представляются учителями и звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, для чего детям нужно назвать код из смс-сообщения.

«Код подтверждения используется для восстановления доступа к аккаунту гражданина на портале «Госуслуги» и дальнейшей противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники могут при звонке называть настоящие имена сотрудников учебных заведений, а также создавать дипфейки или использовать подменные номера. Родителей призвали проверять информацию по достоверным каналам связи и обращаться к сотрудникам школы напрямую.

До этого объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему мошенничества для обмана несовершеннолетних. По данным пресс-службы, злоумышленники создают в мессенджерах фальшивые аккаунты от имени игровых блогеров и отправляют детям сообщения о внутриигровых покупках по сниженной стоимости.

Ранее стало известно, сколько россиян завели детям собственную банковскую карту.

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