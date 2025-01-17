Суд обратил в доход государства имущество экс-следователя Тамбиева

Никулинский суд Москвы постановил изъять имущество бывшего следователя СК Марата Тамбиева, осужденного за рекордную взятку в биткоинах. Об этом сообщает ТАСС.

«Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить, обратить в доход государства имущество Тамбиева, а также средства, добытые преступным путем, на сумму 19,5 млн рублей», — огласил решение судья.

8 октября 2024 года сообщалось, что Балашихинский городской суд Московской области приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы со штрафом 500 млн рублей по делу о получении рекордной взятки в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн (около 120 млн рублей). Его отправили в колонию строгого режима и лишили звания майора. После освобождения экс-следователю на 12 лет запрещено занимать руководящие должности.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Тамбиев получал от участников хакерской группировки Infraud Organization деньги за принятие им разных решений, в том числе по уголовному делу хакеров. В частности, за то, чтобы фигурантов отправили под домашний арест, а не заключали в следственный изолятор, а также за то, чтобы следствие не арестовывало их криптокошельки, где хранились электронные деньги на сумму 5212,9 биткоина, или 14 млрд рублей. Половина из них была передана Тамбиеву. Коды к криптокошелькам он хранил в папке ноутбука под названием «Пенсия».

Ранее сообщалось, что в Москве двух адвокатов подозревают в получении взятки свыше 30 млн рублей.