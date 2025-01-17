Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд обратил в доход государства имущество экс-следователя Тамбиева

Суд изъял имущество экс-следователя Тамбиева на 19,5 млн рублей
close
Иван Жуковский/«Газета.Ru»

Никулинский суд Москвы постановил изъять имущество бывшего следователя СК Марата Тамбиева, осужденного за рекордную взятку в биткоинах. Об этом сообщает ТАСС.

«Иск Генеральной прокуратуры удовлетворить, обратить в доход государства имущество Тамбиева, а также средства, добытые преступным путем, на сумму 19,5 млн рублей», — огласил решение судья.

8 октября 2024 года сообщалось, что Балашихинский городской суд Московской области приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы со штрафом 500 млн рублей по делу о получении рекордной взятки в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн (около 120 млн рублей). Его отправили в колонию строгого режима и лишили звания майора. После освобождения экс-следователю на 12 лет запрещено занимать руководящие должности.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Тамбиев получал от участников хакерской группировки Infraud Organization деньги за принятие им разных решений, в том числе по уголовному делу хакеров. В частности, за то, чтобы фигурантов отправили под домашний арест, а не заключали в следственный изолятор, а также за то, чтобы следствие не арестовывало их криптокошельки, где хранились электронные деньги на сумму 5212,9 биткоина, или 14 млрд рублей. Половина из них была передана Тамбиеву. Коды к криптокошелькам он хранил в папке ноутбука под названием «Пенсия».

Ранее сообщалось, что в Москве двух адвокатов подозревают в получении взятки свыше 30 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами