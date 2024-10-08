Экс-следователя приговорили к 16 годам за взятку в 7,3 млрд рублей биткоинами

Балашихинский городской суд Московской области приговорил к 16 годам лишения свободы со штрафом 500 млн рублей бывшего начальника следственного отдела Следственного комитета России по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева по делу о получении рекордной взятки в размере более 2718 биткойнов (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Тамбиева отправили в колонию строго режима и лишили звания майора. После освобождения экс-следователю на 12 лет запрещено занимать руководящие должности.

Подчиненная Марата Тамбиева, бывшая следователь Кристина Ляховенко, осуждена на девять лет колонии общего режима за получение взятки, превышение должностных полномочий и фальсификаций доказательств по уголовному делу. Ее суд лишил звания старшего лейтенанта юстиции.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Марат Тамбиев получал от участников хакерской группировки Infraud Organization деньги за принятие им разных решений, в том числе по уголовному делу хакеров. В частности, за то, чтобы фигурантов отправили под домашний арест, а не заключали в следственный изолятор, а также за то, чтобы следствие не арестовывало их криптокошельки, где хранились электронные деньги на сумму 5212,9 биткоина, или 14 млрд рублей. Половина из них была передана Тамбиеву. Коды к криптокошелькам он хранил в папке ноутбука под названием «Пенсия».

В прошлом году все фигуранты получили условные сроки за создание маркетплейса, на котором любой человек мог купить украденные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования.

Ранее суд постановил взыскать с осужденных за рекордную взятку экс-следователей.