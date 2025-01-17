В Египте обнаружили гробницу «врача-чародея» возрастом около 4 тысяч лет, пишет Good News Network.

Гробница, выделяющаяся своими ярко украшенными стенами с живописными изображениями и иероглифами, принадлежала человеку по имени Тетинебефу, который был известен как «заклинатель богини Серкет». Кроме того, он был «главным дантистом» и «управляющим лекарственными растениями». А титулы, присвоенные врачу, указывают на его статус врача при фараоне.

«Он, безусловно, был главным врачом при королевском дворе, поэтому он мог лечить самого фараона», — считает Филипп Колломбер, руководитель швейцарско-французской группы, которая проводила раскопки гробницы.

Министерство туризма и древностей Египта сообщило о потрясающей резьбе и ярких произведениях искусства внутри гробницы. Это открытие дало новые аспекты понимания повседневной жизни в эпоху Древнего царства, что подтверждается текстами и рисунками на стенах.

Ранее археологи нашли в 3000-летней египетской гробнице картину «Мардж Симпсон».