Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Археологи нашли в 3000-летней египетской гробнице картину «Мардж Симпсон»

Independent: картина «Мардж Симпсон» была обнаружена в 3000-летней египетской гробнице

close
Reddit

Археологи нашли в 3000-летней египетской гробнице портрет «Мардж Симпсон» из мультсериала «Симпсоны», пишет Independent.

Недавно в Египте была обнаружена историческая картина, изображающая дочь верховного жреца Эль-Ашмунейна по имени Тади Ист, которая привлекла внимание пользователей интернета своим странным сходством с Мардж Симпсон, персонажем популярного мультсериала «Симпсоны».

Эта находка была сделана на древнем кладбище в городе Минья, расположенном на западном берегу Нила. Захоронение, согласно археологам, относится к «Новому царству, 20-й династии» (приблизительно 1186–1069 годы до нашей эры).

Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что на месте раскопок также были найдены украшения, амулеты и каменные и деревянные гробы.

«Древний Египет предсказал «Симпсонов», — шутят комментаторы.

Ранее школьница нашла в Израиле египетский амулет возрастом 3500 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами