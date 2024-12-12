Археологи нашли в 3000-летней египетской гробнице картину «Мардж Симпсон»

Археологи нашли в 3000-летней египетской гробнице портрет «Мардж Симпсон» из мультсериала «Симпсоны», пишет Independent.

Недавно в Египте была обнаружена историческая картина, изображающая дочь верховного жреца Эль-Ашмунейна по имени Тади Ист, которая привлекла внимание пользователей интернета своим странным сходством с Мардж Симпсон, персонажем популярного мультсериала «Симпсоны».

Эта находка была сделана на древнем кладбище в городе Минья, расположенном на западном берегу Нила. Захоронение, согласно археологам, относится к «Новому царству, 20-й династии» (приблизительно 1186–1069 годы до нашей эры).

Министерство туризма и древностей Египта сообщило, что на месте раскопок также были найдены украшения, амулеты и каменные и деревянные гробы.

«Древний Египет предсказал «Симпсонов», — шутят комментаторы.

Ранее школьница нашла в Израиле египетский амулет возрастом 3500 лет.