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Задержание предполагаемого украинского агента в Севастополе попало на видео

ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Севастополе
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная Служба Безопасности (ФСБ) показала кадры задержания жителя Севастополя, подозреваемого в передаче украинской разведке данных о российских военных объектах. Видео опубликовало РИА Новости.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ задерживают мужчину на посту ДПС и доставляют его в здание Ленинского районного суда Севастополя, после чего помещают задержанного в клетку зала заседаний.

В ходе проверки личного автомобиля мужчины был найден свернутый флаг Украины.

17 января стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе местного жителя по подозрению в передаче военной разведке Украины данных об объектах ПВО и Черноморского флота Российской Федерации. В отношении него возбудили уголовное дело о государственной измене.

В крымском управлении ФСБ сообщили, что следственные действия продолжаются. Ленинский районный суд Севастополя арестовал мужчину на два месяца.

Ранее сообщалось, что москвичке, назвавшей строителей «русней», грозит 25 лет колонии за госизмену.

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