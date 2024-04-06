Россияне стали реже выбрасывать ненужные вещи

Только каждый пятый россиянин выбрасывает ненужные вещи, выяснила профессор НИУ ВШЭ Марина Шабанова. С результатами исследования ознакомились в РБК.

Чаще всего россияне раздают ставшие ненужными вещи друзьям, знакомым и соседям (41%). 32% опрошенных признались, что отдают вещи другим членам семьи. Еще 24% респондентов передают вещи незнакомым людям через храмы и благотворительные фонды и лишь 7% россиян продают вещи через комиссионные магазины, интернет-платформы или чаты.

При этом 15% опрошенных и вовсе признались, что просто убирают ненужные вещи подальше. (участники анкетирования могли выбрать несколько вариантов ответа — «Газета.Ru»).

«В целом россияне весьма широко включены в разнообразные практики в сфере обращения с утратившими потребительскую ценность, но не утратившими потребительских качеств вещами», — отмечает Шабанова.

До этого был назван топ-10 стран по поставкам одежды в РФ. В лидерах оказались Италия и Германия.

Ранее стало известно, сколько россияне потратили в марте на красоту.