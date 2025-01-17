Россиянам рассказали, как проводятся испытания самолетов

В России проводятся «самые жесткие» испытания самолетов. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал председатель совета директоров ГК «Русская инженерная компания» Сергей Исаков.

Он отметил, что американские и европейские правила позволяют проводить испытания бортов с помощью компьютерных данных. Так, например, можно смоделировать, что будет с судном, если у него при взлете откажут оба двигателя. При этом в России действуют другие правила, уточнил эксперт. В пример он привел самолет Ту-204.

«В самолет загружаются мешки с песком, устанавливается контрольно-измерительная аппаратура, летчикам — специальные кресла для того, чтобы не было компрессионной травмы позвоночника. И в присутствии комиссии в хорошую погоду заправленный самолет, полностью загруженный, отрывается от полосы, поднимается в воздух на 100 м, и летчики выключают двигатели, самолет бьется об полосу. Он садится, плюхается на полосу, комиссия к нему подбегает, проверяет, как там летчики, что с самолетом», — рассказал Исаков.

По его словам, после этого самолет перемещают в ангар и покрывают специальной жидкостью, чтобы проследить наличие неисправностей.

В октябре 2024 года сообщалось, что в России хотят довести долю отечественных самолетов в парке крупнейших авиакомпаний до 25% к 2027 году. На финансирование госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» до 2027 года предполагается направить около 305,8 млрд рублей.

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