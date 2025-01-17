В России рассказали о развитии авиапрома в условиях санкций

Российский авиапром продолжает развиваться, несмотря на западные санкции. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал председатель совета директоров ГК «Русская инженерная компания» Сергей Исаков.

По его словам, сейчас это особенно актуально на фоне роста спроса на воздушные суда для выполнения полетов по стране.

«Транспортный суверенитет — прежде всего! Российским авиакомпаниям нужны, как минимум, 1 тыс. единиц», — сказал Исаков.

Он уточнил, что самолеты для гражданской авиации собирают на казанском заводе, а также на ульяновском «Авиастаре». В Перми также расположен производитель авиадвигателей — АО «ОДК-Авиадвигатель». Эксперт отметил, что производственный цикл самолета составляет девять месяцев.

В октябре 2024 года сообщалось, что в России хотят довести долю отечественных самолетов в парке крупнейших авиакомпаний до 25% к 2027 году. На финансирование госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» до 2027 года предполагается направить около 305,8 млрд рублей. Предполагается, что к 2025 году парк российских авиакомпаний будет укомплектован произведенными в РФ самолетами на 19%, к 2026 году — на 20%, а к 2030 году — на 30%.

Ранее стало известно, что стюардесса станцевала в самолете в честь окончания испытательного срока и лишилась работы.