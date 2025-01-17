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Девушку-подростка заперли в петербургской квартире и избили

78.ru: в Петербурге 16-летнюю девушку заперли в квартире и избили
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Shutterstock

В Петербурге девушку-подростка заперли в квартире и избили, а до этого регулярно насиловали. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в квартире дома, расположенного на улице Луначарского. Полицейским поступило сообщение от женщины, которая утверждала, что там насильно удерживают и избивают ее 16-летнюю дочь. Прибывшие на место стражи порядка задержали по указанному адресу 18-летнего юношу, а девушку-подростка доставили в больницу.

У несовершеннолетней диагностировали ушиб грудной клетки и ссадины левого плеча, ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Задержанного безработного жителя Рязанской области, ранее судимого за сбыт наркотиков, поместили в изолятор.

Мать пострадавшей рассказала, что юноша с мая 2023 года по весну 2024 года неоднократно насиловал ее дочь, а также наносил ей побои. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестный избил и силой затолкал девушку в машину на Ямале.

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