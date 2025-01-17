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Россиянка продавала квартиру и обнаружила, что в ней прописан иностранец по имени Иисус

Челябинка случайно узнала, что в ее квартире прописан иностранец по имени Иисус
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Pexels

Жительница Челябинска намеревалась продать квартиру и случайно узнала, что в ней прописан иностранец с именем Иисус. Об этом она рассказала в беседе с «74.ru».

По словам женщины, она живет в квартире уже 15 лет, но прописана в другом регионе. Сейчас она единственный собственник жилья, ранее долями в двушке владели взрослые дети ее мужа, но постепенно она выкупила их.

Она намеревалась продать квартиру в 2025 году и для этого заказала справочную адресную информацию. В справке из «Госуслуг» женщину ждал сюрприз: она увидела, что в квартире прописан гражданин Бразилии с необычным именем. Из документа челябинка узнала, что 39-летний иностранец был поставлен на миграционный учет в декабре 2024 года. Женщина обеспокоилась ситуацией и предположила, что кто-то использовал ее жилье в коррупционной схеме, думая, что собственница проживает в другом городе.

В пресс-службе Главного управления МВД по Челябинской области заверили, что предположения местной жительницы относительно коррупционной схемы ошибочны. Там случившееся объяснили сбоем при модернизации информационных систем.

«С владелицей квартиры, в которой оказался поставлен на учет иностранный гражданин, уже связались сотрудники районного отдела по вопросам миграции, принесли свои извинения», — уточнили в полиции, добавив, что указанный иностранный гражданин действительно живет в Челябинске, но прописан в другом доме.

Вскоре женщина сможет получить новую справку.

Ранее жительница Липецка случайно узнала о прописанных в ее доме шестерых мигрантах.

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