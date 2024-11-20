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Россиянка случайно узнала о прописанных в ее доме мигрантах

Жительница Липецка случайно узнала о прописанных в ее доме шестерых мигрантах

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Телеграм-канал «Подъём»

Жительница Липецка оформляла пособие на родительницу с инвалидностью и узнала неприятную новость о том, что неизвестный прописал к ней в дом шестерых мигрантов. Об этом сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

По словам липчанки, она обратилась в МФЦ, чтобы получить выплату на мать-инвалида II группы, но госслужащие ей отказали. Основанием для такого решения стало то, что в доме, где проживают заявительница и пенсионерка, прописаны иностранные граждане. Собеседница СМИ отметила, что была удивлена такой информацией. Она обратилась в полицию, где ей отказали в возбуждении уголовного дела.

После этого женщина пошла в прокуратуру. В ходе разбирательства выяснилось, что в доме были зарегистрированы шесть приезжих.

«Был найден мужчина, который этих граждан прописал. Я этого мужчину не знаю и этих граждан — тоже. Мы их вообще не видели, никто не появлялся. Я этих граждан выписала по решению суда», — рассказала потерпевшая.

Теперь жительница областного центра пытается добиться, чтобы прописавшего в ее доме чужаков мужчину наказали по закону. Также собеседница издания отметила, что ее матери не оформили выплату, несмотря на решение суда.

Ранее в Петербурге женщину задержали за постановку на учет 350 иностранцев.

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