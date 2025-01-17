Жителя Брянской области заподозрили в попытке склонить бойцов СВО к сдаче в плен

ФСБ РФ: жителя Брянской области задержали за склонение бойцов СВО к сдаче в плен

Мужчину из Брянской области заподозрили в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Следователи установили, что в период с конца декабря 2022 года по октябрь 2024 года житель Брянской области установил контакт с представителем ГУР на конфиденциальной основе. После этого он начал оказывать содействие деятельности украинской разведки, направленной против безопасности РФ.

По данным ФСБ, подозреваемый занимался поиском участников специальной военной операции (СВО) и склонял их к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) путем добровольной сдачи в плен.

Из заявления следует, что на этом фоне в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ. Речь идет о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или зарубежной организацией.

Как рассказали в пресс-службе, фигуранта уже задержали. В настоящее время сотрудники профильных органов проводят расследование.

Ранее жительницу Хабаровского края задержали за сбор данных для украинской разведки.