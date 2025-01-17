Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский учитель ударил школьника по лицу и выгнал его из класса

В Томске СК проверит случай с нападением учителя на школьника
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Томской области школьный учитель ударил мальчика по лицу и в грубой форме выгнал его из класса, ситуацией заинтересовались следователи. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, в соцсетях появилось видео, на котором видно, как педагог применил насилие в отношении школьника, а затем выгнал его из класса. Предварительно, причиной стало поведение мальчика во время занятия.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по уголовной статье о халатности по факту случившегося. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад об установленных деталях и обстоятельствах произошедшего.

До этого стало известно, что инцидент произошел в гимназии №6. Учитель физики нецензурно выругался, выгоняя школьника из класса, а также ударил его.

Ранее учитель московской школы собрал миллион с родителей на экскурсию и уволился.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами