Российский учитель ударил школьника по лицу и выгнал его из класса

В Томске СК проверит случай с нападением учителя на школьника

В Томской области школьный учитель ударил мальчика по лицу и в грубой форме выгнал его из класса, ситуацией заинтересовались следователи. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, в соцсетях появилось видео, на котором видно, как педагог применил насилие в отношении школьника, а затем выгнал его из класса. Предварительно, причиной стало поведение мальчика во время занятия.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по уголовной статье о халатности по факту случившегося. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад об установленных деталях и обстоятельствах произошедшего.

До этого стало известно, что инцидент произошел в гимназии №6. Учитель физики нецензурно выругался, выгоняя школьника из класса, а также ударил его.

Ранее учитель московской школы собрал миллион с родителей на экскурсию и уволился.