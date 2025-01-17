Захарова: США отморозили уши назло маме, не закупив пожарные самолеты из России

США «отморозили уши назло маме», не закупив пожарные самолеты Бе-200 из России, которые помогли бы быстро потушить пожары в Калифорнии. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, в 2017–2019 годах США и Россия предприняли попытку заключить соглашение о купле-продаже 10 самолетов, однако Вашингтон предпочел закупить воздушные судна с двигателем украинского производства. Из-за отказа Киева сертифицировать двигатели сделка сорвалась.

По похожему сценарию развивалась история вокруг поставки аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» во время пандемии коронавируса в 2020 году. Все завершилось тем, что российское оборудование было утилизировано в США «в целях предосторожности», напомнила представитель МИД РФ.

Захарова сыронизировала, написав, что Голливуд бы мог снять экранизацию «последнего дня лос-анджелесской Помпеи».

Мощные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднило дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее американцы обвинили ChatGPT в нехватке воды для тушения пожаров в Лос-Анджелесе.