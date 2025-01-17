Психолог объяснил, как замедлить чувство скоротечности жизни

Часто с возрастом люди сталкиваются с чувством скоротечности жизни — появляется ощущение, что время движется намного быстрее, чем в юности. Возникает это чувство из-за нехватки новых впечатлений, поэтому важно иногда вырываться из рутины и делать что-то новое, объяснил кандидат психологических наук Михаил Хорс Общественной Службе Новостей.

Люди устроены так, что при появлении чего-то нового в жизни они начинают обращать на это внимание, жизнь при этом кажется им более полной и длинной. В детстве новым кажется почти все, с возрастом это проходит, из-за чего и возникает чувство скоротечности жизни, объяснил специалист. Также, по его словам, если в жизни все привычно, люди чаще обращают внимание внутрь себя — на мысли, эмоции, что укорачивает восприятие времени.

«Чувство скоротечности жизни как таковое, особенно если оно сопровождается сожалением об упущенном времени — это скорее симптом, нежели источник переживаний», — добавил психолог.

По его словам, чувство быстротечности жизни может быть связано с кризисом среднего или пожилого возраста. В этом случае к нему прибавляется страх смерти.

Психолог посоветовал изменить восприятие времени с помощью добавления новизны в жизнь. В качестве примера он привел упражнение «Я турист», при котором нужно гулять по своему городу, представляя себя приезжим из другой страны. Это вовлекает в окружающую среду и удлиняет время.

Кроме того, важно быть активным и иметь разные хобби — посещать разные занятия, кружки, заниматься спортом, гулять в парке. Все это — эффективные способы замедлить время, заключил Хорс.

Напомним, психологи до этого, говоря о признаках кризиса среднего возраста, назвали основным замедление — это состояние, когда человеку не хватает реакции в действиях и он откладывает задачи. Также к признакам относятся желание социальной изоляции, стремление к уединению, отказ от работы.

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