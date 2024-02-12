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Психолог дала совет, как эффективно управлять временем

Психолог Савкова: матрица Эйзенхауэра поможет разумно управлять временем

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Матрица Эйзенхауэра — эффективная методика для разумного управления временем и развития навыков осознанности. Об этом в интервью РИАМО рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) столичного департамента образования и науки Виктория Савкова. По ее словам, зачастую, человек неосознанно тратит много времени и энергии на несрочные и неважные задачи.

«Сначала нужно написать список всего, что требуется выполнить в ближайшее время. Часто после первой сверки с этим списком множество дел захочется убрать и вовсе не приступать к ним, поскольку на бумаге они выглядят бессмысленно или малозначительно», — посоветовала Савкова.

Она добавила, что на втором листе нужно изобразить четыре квадрата: важные и срочные дела; важные и несрочные; срочные, но неважные; неважные и несрочные. В результате появится понимание приоритетности задач и последовательности их выполнения, подчеркнула специалист.

Бизнес-консультант и психолог Елена Селезнева до этого рассказала, как отдохнуть в выходные, чтобы не устать еще сильнее. По ее словам, важно понять, что для восстановления сил нужны и физический, и психологический покой: можно сходить в кино или на пикник, почитать книгу, выпить кофе или просто весь день проваляться в кровати.

При этом она отметила, что людям, постоянно находящимся в сидячем положении на работе, никак не обойтись без активного отдыха, который придает организму тонус.

Ранее в России выявили профессии с повышенным риском эмоционального выгорания.

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