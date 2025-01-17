Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Одобрен первый участок новой линии метрополитена Казани

Госэкспертиза одобрила первый участок второй линии метрополитена Казани
close
Shutterstock/FOTODOM

Первый участок второй линии метрополитена Казани получил заключение госэкспертизы. Это следует из документов на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ), передает РИА Новости.

«Положительное заключение», — сообщается в документе.

Мэр Казани Ильсур Метшин осенью прошлого года сообщал агентству, что строительство первого участка второй ветки метро идет по графику. Он отмечал тогда, что работы выполнены почти на 30%.

Длина первого участка составляет 5,4 км — от улицы Фучика до улицы Сахарова. Первый участок включает четыре станции, которые планируется сдать в 2027 году.

Мэр признался, что строительство метрополитена является «делом недешевым». По его словам, с учетом выноса сетей на первый этап нужно 43 млрд руб. Денежные средства на строительство метро выделяются из бюджета региона.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 40 новых станций метро построят в Москве к 2030 году, из них восемь были открыты для пассажиров в 2024 году.

Ранее Собянин рассказал о планах строительства новых линий метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами