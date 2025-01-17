Одобрен первый участок новой линии метрополитена Казани

Первый участок второй линии метрополитена Казани получил заключение госэкспертизы. Это следует из документов на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ), передает РИА Новости.

«Положительное заключение», — сообщается в документе.

Мэр Казани Ильсур Метшин осенью прошлого года сообщал агентству, что строительство первого участка второй ветки метро идет по графику. Он отмечал тогда, что работы выполнены почти на 30%.

Длина первого участка составляет 5,4 км — от улицы Фучика до улицы Сахарова. Первый участок включает четыре станции, которые планируется сдать в 2027 году.

Мэр признался, что строительство метрополитена является «делом недешевым». По его словам, с учетом выноса сетей на первый этап нужно 43 млрд руб. Денежные средства на строительство метро выделяются из бюджета региона.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 40 новых станций метро построят в Москве к 2030 году, из них восемь были открыты для пассажиров в 2024 году.

Ранее Собянин рассказал о планах строительства новых линий метро.