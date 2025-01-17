На севере Перу аварийно сел полицейский вертолет

МО Перу: 11 человек ранены из-за аварийной посадки вертолета на севере страны

11 человек получили ранения в результате аварийной посадки полицейского вертолета на севере Перу. Об этом сообщает министерство обороны страны в своем аккаунте в соцсети X.

По информации ведомства, полицейский вертолет аварийно сел в регионе Амасонас.

«Министр обороны прибыл на аэродром, чтобы оказать помощь в переводе раненых полицейских в столицу Лиму для лечения в госпитале. Восемь раненых доставили в больницу на самолете полиции, а остальных трех — на самолете перуанской армии», — говорится в сообщении.

В министерстве внутренних дел страны добавили, что мастерство пилота позволило успешно выполнить аварийную посадку вертолета.

До этого агентство Kyodo сообщало, что американский военный вертолет совершил аварийную посадку в Японии.

Из материала следует, что вертолет приписан к американской военной базе Ацуги. Последняя расположена в префектуре Канагава.

Ранее в США вертолет врезался в радиобашню.