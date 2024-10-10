В Японии экстренно сел американский военный вертолет

Американский военный вертолет совершил аварийную посадку в Японии. Об этом пишет новостное агентство Kyodo.

По информации журналистов, вертолет Военно-воздушных сил (ВВС) США экстренно сел на территории префектуры Канагава. В результате инцидента никто из членов экипажа, состоявшего из троих человек, не пострадал.

«Мы потребуем от американской стороны принять все необходимые меры для обеспечения безопасности [полетов]», — сказал министр обороны Японии Гэна Накатани, комментируя ситуацию.

Из материала следует, что вертолет приписан к американской военной базе Ацуги. Последняя расположена в префектуре Канагава.

Иные подробности о случившемся, включая причины аварийной посадки, пока не уточняются.

22 сентября в подмосковном городе Воскресенске экстренно сел легкомоторный самолет. Как рассказали в пресс-службе Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета РФ, воздушное судно совершило посадку из-за неисправности электросистемы и задымления в кабине пилота.

В ведомстве подчеркнули, что в результате ЧП самолет получил незначительные повреждения. Члены экипажа, в свою очередь, не пострадали.

Ранее в Якутии самолет с дрифтом приземлился на берегу реки, где отдыхали люди.