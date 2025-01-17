Интерпол настиг гражданина Таджикистана в Приморье

Сотрудники полиции по запросу Интерпола задержали гражданина Таджикистана в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МВД.

«Сотрудники регионального УМВД установили, что на территории Артемовского городского округа проживает гражданин Таджикистана, объявленный в международный розыск по каналам Интерпола. По имеющейся информации, на родине он совершил мошеннические действия в особо крупном размере в отношении своего земляка, причинив последнему ущерб в размере более 19,5 млн рублей», — сообщили в МВД.

Уточняется, что житель Таджикистана пытался скрыться на территории России от правосудия. В данный момент он находится под стражей, решается вопрос об экстрадиции в Таджикистан.

Недавно россиянин был арестован за ограбление своего соотечественника в Таиланде.

Тайские полицейские обратились в Интерпол для его ареста и экстрадиции в Россию.

Ранее на Бали местные жители устроили самосуд над российским туристом.