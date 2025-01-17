Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Интерпол настиг гражданина Таджикистана в Приморье

Полиция по запросу Интерпола задержала гражданина Таджикистана в Приморье
close
Edgar Su/Reuters

Сотрудники полиции по запросу Интерпола задержали гражданина Таджикистана в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МВД.

«Сотрудники регионального УМВД установили, что на территории Артемовского городского округа проживает гражданин Таджикистана, объявленный в международный розыск по каналам Интерпола. По имеющейся информации, на родине он совершил мошеннические действия в особо крупном размере в отношении своего земляка, причинив последнему ущерб в размере более 19,5 млн рублей», — сообщили в МВД.

Уточняется, что житель Таджикистана пытался скрыться на территории России от правосудия. В данный момент он находится под стражей, решается вопрос об экстрадиции в Таджикистан.

Недавно россиянин был арестован за ограбление своего соотечественника в Таиланде.

Тайские полицейские обратились в Интерпол для его ареста и экстрадиции в Россию.

Ранее на Бали местные жители устроили самосуд над российским туристом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами