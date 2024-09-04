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На Бали местные жители устроили самосуд над российским туристом

На Бали местные жители избили россиянина, пытавшегося угнать машину у таксиста

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NET TV

Российского туриста избили на Бали после того, как он пригрозил таксисту ножом, передает NusaBali.

На портале сообщается, что 2 сентября 39-летний Михаил Кабулов попытался ограбить таксиста в Гианьяре. Водитель, на которого россиянин наставил нож, сумел выбраться из машины и позвать на помощь. Пострадавший привлек своими криками внимание не только полицейских, но и очевидцев. Они окружили автомобиль, где сидел Кабулов, вытащили его наружу и стали избивать туриста камнями и палками. Затем подозреваемого задержали правоохранители.

Россиянина доставили в полицейский участок. В полиции Гианьяра подтвердили информацию об инциденте, а также сообщили, что до сих пор ждут, что российское консульство предоставит переводчика, поскольку задержанный не говорит по-английски. Пока неизвестно, зачем он пытался захватить машину, отметил пресс-секретарь полиции. У россиянина взяли пробы мочи, чтобы выяснить, не употреблял ли он наркотики.

Ранее турист из России стал фигурантом уголовного дела, когда плюнул в жительницу Таиланда.

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