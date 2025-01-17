Адвокат сообщил о коллизии в деле генерала Попова о мошенничестве

Суд столкнулся с «любопытной коллизией» в ходе разбирательства по делу о мошенничестве в отношении бывшего командующего 59-й армией генерал-майора Ивана Попова. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

В ходе допроса свидетелей, представленных гособвинением, выяснилось, что Запорожская область не считает себя потерпевшей стороной по делу, в рамках которого Попов обвиняется в хищении более 1,5 тыс. тонн изделий из металлопроката, закупленных администрацией региона для строительства оборонительных сооружений.

Представитель региона заявил, что металлоконструкции были гуманитарной помощью, а не прописанными в бюджете Запорожской области расходами. Благодаря выстроенным оборонительным рубежам было отражено контрнаступление украинских войск, добавил он.

Как отмечает издание, имущественных претензий к генералу также не имеет Минобороны в виду того, что военное ведомство не финансировало поставки металлоконструкций. При этом в делах о мошенничестве наличие потерпевшего обязательно.

В связи с этим защита Попова считает, что уголовное дело следует вернуть в прокуратуру для устранения недостатков.

Бывшего командующего 58-й армией задержали и арестовали в мае 2024 года, а в июле перевели под домашний арест. Основным фигурантом в этом деле был генерал-лейтенант Олег Цоков, который, по версии следствия, вовлек Попова в преступную схему, поскольку он знал о якобы увлеченности сослуживца ставками на спорт. Попов же это отрицает.

Ранее сообщалось, что генерала Попова могут освободить из-под стражи и отправить в зону конфликта.