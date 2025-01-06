В крупном американском городе ввели плату за поездки в центр

Нью-Йорк первым из городов США ввел плату за въезд в центр в час-пик

Нью-Йорк стал первым американским городом, в котором водители будут платить за проезд по центральным дорогам в час-пик, сообщило агентство Associated Press.

По данным издания, программу запустили 5 января. Такая «плата за пробки» предназначена для сокращения транспортных заторов в густонаселенном городе. Стоимость проезда в самую оживленную часть Манхэттена по будням может составить до $9. В нерабочее время плата за проезд для большинства транспортных средств составит $2,25.

Во второй половине декабря профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев выступил с предложением брать с россиян дополнительный налог за поездки в такси и курьерскую доставку из магазинов.

По мнению экономиста, налог мог бы составлять минимум 100 рублей с каждой поездки на такси или осуществления услуги доставки, а также еще несколько процентов от их стоимости. Как полагает Ануреев, эти деньги можно было бы зачислять на счета региональных бюджетов для повышения выплат бюджетникам и доплат пенсионерам.

Ранее в Эстонии ввели налог на безопасность.