Юноша упал с 19-го этажа в Ярославле и выжил

В Ярославле юноша упал с 19-го этажа дома и выжил

В Ярославле 21-летний молодой человек упал с большой высоты и остался жив. Об этом сообщает «Российская газета».

По информации издания, инцидент произошел во Фрунзенском районе. Юноша упал с 19-го этажа дома, расположенного на Суздальской улице. Предположительно, его падение смягчили провода линии электропередачи и снег.

Пострадавшего госпитализировали, сообщили в минздраве, передает «Российская газета». Врачи оценили состояние молодого человека как тяжелое, подробной информации о его травмах не поступало. Сейчас он находится в больнице имени Соловьева. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее калининградец стал слышать голоса и выпал из окна седьмого этажа.