Прокуратура не согласна с заочным арестом блогера, кинувшего младенца в сугроб

Прокуратура обжаловала заочный арест блогера Сергея Косенко, которого обвиняют в насилии против собственного ребенка — мужчина ради ролика в соцсетях бросил младенца в сугроб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

«В Басманный районный суд Москвы поступило апелляционное представление на постановление в отношении обвиняемого Косенко Сергея Сергеевича, которому накануне была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию», — сообщили в пресс-службе суда.

Сам Косенко вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после сообщений о заочном аресте и поблагодарил поклонников за поддержку, а также попросил о помощи в выходе из «этой ситуации».

15 января Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Сергея Косенко по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию. Дело связано с видео, на котором блогер бросает своего новорожденного сына в сугроб.

Косенко попал в поле зрения общественности и правоохранительных органов в январе 2024 года после публикации скандального ролика с двухмесячным сыном. После критики поста блогер сначала высмеял негативную реакцию, но позже назвал запись постановочной.

Вскоре глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Косенко, а также распорядился инициировать его выдачу российским правоохранительным органам. Позже в отношении Косенко возбудили уголовное дело. Ему вменяются две статьи Уголовного кодекса РФ: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и покушение на причинение ему тяжкого вреда.

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