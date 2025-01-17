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Жителям Лос-Анджелеса предоставят помощь для уборки мусора после пожаров

CNN: жители Лос-Анджелеса получат наборы для уборки мусора в сгоревших домах
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David Swanson/Reuters

Власти округа Лос-Анджелес будут предоставлять жителям наборы для уборки мусора в сгоревших домах, а также психологическую помощь в борьбе с «эмоциональной нагрузкой» после бушующих пожаров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу администрации округа Кэтрин Баргер.

Она подчеркнула, что данные инструменты будут включать в себя в том числе перчатки, защитные очки и наборы для уборки мусора. 

Баргер добавила, что благодаря наборам люди смогут безопасно вернуться в то, что осталось от их домов, а также смогут просеять и найти свои вещи.

До этого в Национальной метеорологической службе США заявили, что пожары в Лос-Анджелесе удается сдерживать благодаря улучшению погодных условий.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Дома лишились многие голливудские знаменитости.

Ранее сообщалось, что в США предварительно оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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