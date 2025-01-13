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Врач объяснил, как брак влияет на мужское и женское здоровье

Врач Хамидуллин: брак благотворно влияет на здоровье обоих супругов
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Shutterstock

Брак благотворно влияет как на мужское, так и на женское здоровье. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин. Он привел результаты исследований, согласно которым, женатые люди обладают более крепким здоровьем, чем холостые, реже страдая от депрессий и хронических заболеваний.

«Разница в здоровье между мужчинами и женщинами заключается в том, что, как правило, брак более сильное влияние оказывает на здоровье мужчин. Например, женатые мужчины чаще контролируют свое здоровье и ведут более здоровый образ жизни благодаря заботе со стороны супруги», — отметил Хамидуллин.

При этом для женского здоровья важны эмоциональная связь и поддержка, добавил он.

Психолог, эксперт по системному семейному консультированию Виктория Мещерина до этого объяснила, как эффективнее справляться с конфликтами в браке.

По ее словам, важно научиться успокаивать себя во время гнева и отслеживать свои чувства в момент ссоры. Специалист также советует постараться изменить свою реакцию на конфликт, например, говорить более спокойно, а также продемонстрировать супругу понимание его чувств.

Ранее стало известно, в чем отличие характеров одиноких людей и людей в браке.

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