Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подорожали медицинские услуги

Средняя стоимость медицинской услуги в России за год выросла на 15%
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Лидирующими причинами обращений россиян в медицинские учреждения за последние годы стали острые респираторные заболевания (21%), травмы (18%) и заболевания сердечно-сосудистой системы (15%). Это показало исследование компании «Лучи», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В последние два года зафиксирован рост числа обращений, связанных с хроническими болезнями, такими как сахарный диабет (+9%) и остеоартрит (+11%).

На молодежь (до 30 лет) приходятся в основном траты, связанные с травмами, инфекциями и спортивными травмами. Рабочий возраст (30–50 лет): увеличение расходов связано с лечением стресс-индуцированных заболеваний и оперативными вмешательствами. Пожилые люди (50+): на их долю приходится более 40% всех расходов, с акцентом на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитационные программы.

Средняя стоимость медицинской услуги за год выросла на 15%, что связано с удорожанием технологий, лекарственных средств и инфляцией. Объемы компенсаций на лечение в стационарах выросли на 18%, в то время как затраты на амбулаторное лечение остались стабильными.

Ранее россияне рассказали, как профилактируют ОРВИ зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами