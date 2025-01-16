В России подорожали медицинские услуги

Средняя стоимость медицинской услуги в России за год выросла на 15%

Лидирующими причинами обращений россиян в медицинские учреждения за последние годы стали острые респираторные заболевания (21%), травмы (18%) и заболевания сердечно-сосудистой системы (15%). Это показало исследование компании «Лучи», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В последние два года зафиксирован рост числа обращений, связанных с хроническими болезнями, такими как сахарный диабет (+9%) и остеоартрит (+11%).

На молодежь (до 30 лет) приходятся в основном траты, связанные с травмами, инфекциями и спортивными травмами. Рабочий возраст (30–50 лет): увеличение расходов связано с лечением стресс-индуцированных заболеваний и оперативными вмешательствами. Пожилые люди (50+): на их долю приходится более 40% всех расходов, с акцентом на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитационные программы.

Средняя стоимость медицинской услуги за год выросла на 15%, что связано с удорожанием технологий, лекарственных средств и инфляцией. Объемы компенсаций на лечение в стационарах выросли на 18%, в то время как затраты на амбулаторное лечение остались стабильными.

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