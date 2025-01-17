Названы российские регионы с самыми агрессивными водителями

Две трети россиян систематически наблюдают агрессивное поведение автомобилистов на дорогах — прежде всего по отношению друг к другу и к водителям велосипедов и самокатов, выяснили Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и сервис «Автокод» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Агрессивная езда свойственна прежде всего жителям Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области, тогда как больше всего вежливых водителей проживают в Краснодарском крае, Омской и Челябинской областях.

Согласно данным опроса, две трети российских автомобилистов (67%) — жители Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области — периодически (45%) либо очень часто (22%) сталкиваются с агрессией со стороны водителей автомобилей. Среди жителей Новосибирской области, в частности, на агрессию пожаловались 70%, в Татарстане и Нижегородской области — 69%. В пятерку регионов, где водители часто сталкиваются с агрессией на дороге, вошли также Воронежская и Ростовская области. Каждый третий респондент, в частности, периодически сталкивается со сложностями при попытке перестроиться в другой ряд: водители не уступают им место.

Реже других с агрессией на дороге сталкиваются респонденты из Краснодарского края (45%), Омской (43%) и Челябинской областей (40%), а также Самарской области (38%) и Красноярского края (38%).

Агрессивное поведение за рулем не исключает доброжелательных жестов. Абсолютное большинство водителей (72%) благодарят других участников движения за уступленную дорогу, мигнув аварийными огнями. Причем женщины делают это чаще мужчин — 83 и 69% соответственно.

Свыше трети водителей (39%) не скрывают негативных эмоций, когда другие водители, велосипедисты, самокатчики или пешеходы нарушают ПДД или создают опасные ситуации в их присутствии, и всего 30% не проявляют никаких эмоций. При возникновении ДТП по вине другого участника / участников дорожного движения свыше 60% респондентов отметили, что в таких ситуациях им сложно сохранять спокойствие, а каждый пятый признает, что реагирует агрессивно.

Респондентам также предлагалось рассказать о привычках, которые они чаще всего замечают за собой во время вождения. Оказалось, что почти три четверти (73%) регулярно превышают максимально разрешенную скорость. Абсолютное большинство респондентов (79%) пропускают пешеходов, но всего 29% — велосипедистов и самокатов.

Почти половина опрошенных (46%) считают, что пешеходы и велосипедисты чаще всего провоцируют водителей на агрессию.

Рискованное поведение за рулем оказалось непопулярной привычкой: только каждый восьмой (12%) имеет привычку проскакивать на желтый сигнал светофора, а к опасному вождению и «шашкам» склоны лишь 5% опрошенных водителей.

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