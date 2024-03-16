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Россиянка отправилась в одиночное путешествие и была похищена мексиканским картелем

Shot: в Мексике бандиты похитили россиянку и потребовали выкуп у ее мужа

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Siegfried Grassegger/Global Look Press

В Мексике пропала туристка из России, которая сообщила о своем похищении членами местного картеля. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Около трех недель назад 23-летняя девушка отправилась путешествовать в одиночку по Латинской Америке. Ее муж не смог составить ей компанию из-за работы, и россиянка нашла местную семью, которая занимается каучсерфингом. 14 марта они вместе выехали на машине из Монтеррея, но по дороге в Рейносу их стали преследовать вооруженные мексиканцы. В этот момент девушка вышла на связь с мужем и попросила помолиться за нее. Спустя некоторое время мужчина получил с телефона супруги сообщение с требованием о выкупе. Следуя инструкциям, он перевел $1500 на карту жены, а затем еще $900.

«В Рейносе на них напали с оружием и сказали, что иностранка должна заплатить. У Маши не было достаточно наличности с собой. Нападавшие забрали ее и машину, а семью отпустили. Семья пошла в полицию и подала два заявления — по поводу похищения человека и по поводу угона автомобиля. Авто к следующей ночи уже нашли брошенным где-то», — рассказал мужчина.

Он еще несколько раз получал голосовые сообщения от Марии, но в настоящее время местонахождение девушки неизвестно.

Ранее россиянин похитил бывшую девушку, чтобы сходить с ней на свидание.

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