Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская школьница отбилась от напавшего на нее прохожего

В Воронежской области прохожий напал на школьницу, но та отбилась от него

close
Телеграм-канал Вести Воронеж

В Воронежской области школьница стала жертвой нападения местного жителя. Инцидент попал на камеры наблюдения, позже видео опубликовали «Вести Воронеж».

На кадрах видно, как девочка быстрым шагом идет к частному дому, а за ней следует мужчина в черном. В какой-то момент последний ускоряется, догоняет несовершеннолетнюю и собирается напасть, но та действует на опережение. Она резко поворачивается и распыляет злоумышленнику в лицо перцовый баллончик. Предположительно, школьница заранее заметила преследователя и успела подготовиться к нападению. После этого потерпевшей удалось убежать.

Инцидент произошел на улице Кирова в городе Семилуки. По словам очевидцев, злоумышленник — местный 53-летний житель, который ранее был судим за нападения на детей. Горожане удерживали злоумышленника до приезда участкового.

Ранее в Москве грабитель пытался украсть у женщины телефон, но та отбилась.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами