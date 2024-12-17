Российская школьница отбилась от напавшего на нее прохожего

В Воронежской области школьница стала жертвой нападения местного жителя. Инцидент попал на камеры наблюдения, позже видео опубликовали «Вести Воронеж».

На кадрах видно, как девочка быстрым шагом идет к частному дому, а за ней следует мужчина в черном. В какой-то момент последний ускоряется, догоняет несовершеннолетнюю и собирается напасть, но та действует на опережение. Она резко поворачивается и распыляет злоумышленнику в лицо перцовый баллончик. Предположительно, школьница заранее заметила преследователя и успела подготовиться к нападению. После этого потерпевшей удалось убежать.

Инцидент произошел на улице Кирова в городе Семилуки. По словам очевидцев, злоумышленник — местный 53-летний житель, который ранее был судим за нападения на детей. Горожане удерживали злоумышленника до приезда участкового.

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