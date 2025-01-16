Пенсионер из Москвы несколько месяцев развращал семилетнюю внучку и получил срок

В Москве 80-летнего мужчину приговорили к 10,5 годам колонии за растление маленькой внучки. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на решение Чертановского районного суда.

В марте 2022 года мать ребенка заметила, что отец мужа слишком много внимания уделяет ее семилетней дочери. Он часто оставался с девочкой наедине, а та впоследствии говорила матери, что дед якобы играет с ней. Сам мужчина называл происходящее «шуткой», но избавить невестку от подозрений не мог. В итоге девочка призналась, что пожилой родственник приставал к ней в квартире и на даче, и родительница запретила свекру подходить к внучке.

Затем из-за его непристойного поведения между супругами произошел разлад. Женщина решила развестись с мужем и переехать с дочкой к родителям. В марте 2023 года она собирала вещи и поругалась с экс-супругом, его отец напал на нее с кулаками. Москвичка вызвала полицию и заявила на бывших родственников. Пенсионера обвинили в насильственных действиях сексуального характера, 15 января ему назначили наказание в виде 10 лет и шести месяцев колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Ранее отчим-педофил напоил 12-летнюю падчерицу и надругался над ней, когда супруги не было дома.