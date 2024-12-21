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Суд в Эстонии частично оправдал советского преступника, признав его борцом за независимость

Совершенное в 1970-х годах ограбление признали борьбой за независимость Эстонии
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Ints Kalnins/Reuters

Государственный суд Эстонии частично реабилитировал антисоветчика Хейки Терраса, который в 1970-х годах совершил серию имущественных и насильственных преступлений. Об этом сообщило издание Eesti Ekspress.

Государственный суд Эстонии вынес уникальное решение о частичной реабилитации Хейки Терраса, осужденного в 1979 году за серию преступлений, совершенных в возрасте 18 лет. Тогда Верховный суд Эстонской ССР назначил Террасу 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, но в июле этого года Террас подал ходатайство, в котором потребовал своей реабилитации. Он утверждал, что все его действия были мотивированы сопротивлением оккупационному режиму. В итоге Госсуд пересмотрел обстоятельства дела и признал некоторые действия фигуранта оправданными.

В частности, эстонец был реабилитирован за произошедшие в 1977 году кражи лодки и моторов, которые он и его подельник Имре Аракас использовали для попытки бегства за границу. План провалился из-за поломки мотора, через пару дней ветер и волны вынесли лодку обратно. Кроме того, Терраса оправдали за похищение оружия и боеприпасов, а также форменного обмундирования и дорожных карт из автомобиля ГАИ.

Как отмечается, судебная коллегия не нашла политической подоплеки в других преступлениях, таких как кража магнитофонов из Таллиннской консерватории и угон автомобиля. По этим эпизодам Террас реабилитации не получил. Тем не менее мужчина получит €395 в качестве компенсации за расходы адвоката.

Ранее в Варшаве перед маршем националистов задержали людей с флагом СССР.

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