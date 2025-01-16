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В Перми мужчина пришел с ножом в отделение банка и угрожал сотрудникам расправой

Пермяка задержали после того, как он пригрозил сотрудникам банка ножом
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Перми мужчина пришел в отделение банка с ножом и угрожал сотрудникам расправой. Об этом сообщается на официальном сайте охранной компании «Цербер».

Инцидент произошел вечером 15 января в офисе одного из банков на улице Юрша. На место после срабатывания тревожной кнопки выехала группа быстрого реагирования. По прибытии выяснилось, что сотрудников отделения напугал молодой человек с оружием в руках.

Он зашел в помещение, где расположены банкоматы, со складным ножом и закурил, но не реагировал на просьбы выйти на улицу. Затем мужчина стал выражаться нецензурной бранью и угрожать сотрудникам физической расправой.

Охранникам удалось задержать хулигана, он не оказал сопротивления и был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее мигрант с ножом напал на двух человек в аэропорту Красноярска и стал фигурантом дела.

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