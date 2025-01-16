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Россиянин, попавшийся на контрабанде гашиша из Испании, получил 18 лет колонии

Россиянин, участвовавший в контрабанде 70 кг гашиша из Испании, получил срок
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Россиянин стал частью международного наркокартеля и получил срок за контрабанду более 70 кг гашиша из Испании. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Группа наркоторговцев, в состав которой входили иностранцы и гражданин РФ, действовала на территории стран Евросоюза и с января по март 2023 года доставляла запрещенные вещества в Россию. Крупную поставку в 70 кг гашиша доверили гражданину Молдовы, который выехал на автомобиле со специально оборудованными тайниками из Испании и транзитом проследовал через Францию, Германию, Польшу и Белоруссию в Россию.

Когда партия наркотиков попала в руки к россиянину, его задержали. За контрабанду гашиша и покушение на его сбыт фигуранту назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы и штрафа в размере 750 тыс. рублей. Его подельнику из Молдовы суд в Бресте назначил 14 лет колонии, расследование, начатое в отношении других участников банды, продолжается.

Ране женщину арестовали после того, как она попыталась купить наркотики у сотрудника полиции.

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