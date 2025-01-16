Возбуждено уголовное дело после отравления десятков человек в кубанском санатории

СК возбудил дело после отравления 32 человек в кубанском санатории

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления 32 человек пенсионного и предпенсионного возраста в кубанском санатории. Об этом сообщили ТАСС в управлении СК по Краснодарскому краю и Хакасии.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья)», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, у отдыхающих появилась тошнота, головокружение и поднялась температура после употребления в пищу омлета в ресторане санатория.

До этого на базе отдыха «Сказка» в Омской области заразились кишечной инфекцией 35 человек. ТАСС писал, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили в ресторане санатория нарушения санитарного законодательства. У пяти сотрудников заведения был обнаружен норовирус.

Ранее в немецком городе Штраусберге 18 человек отравились хлором в бассейне.