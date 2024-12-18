Полицейские поймали свинью, сбежавшую из приюта более месяца назад

Полицейские в США поймали свинью, сбежавшую из приюта для животных более месяца назад, пишет UPI.

Полицейское управление округа Бенсалем сообщило, что свинья по кличке Порки, сбежавшая месяц назад, наконец-то была поймана и передана обратно в приют. Как объяснили полицейские, животное попалось на «гуманную ловушку».

Сообщается, что в поисковой операции даже принимал участие специально обученные собаки. После этого Порки обследовали ветеринары, которые не нашли у нее каких-либо проблем со здоровьем. В приюте пообещали, что впредь будут внимательнее следить за свиньей, склонной к побегу.

«Порки была обвинена в побеге и уклонении от полиции. Пожалуйста, никаких шуток про свинью и полицейских!», — написали офицеры в соцсетях.

Ранее самолет экстренно приземлился на Бермудах из-за неприятного запаха, исходившего от свиней в багажном отсеке.