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У пенсионера из головы достали осколок диска, который проломил лобную кость и повредил мозг

В Кирове медики спасли пенсионера с осколком диска от пилы в голове

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Минздрав Кировской области/VK

Врачи кировского Центра травматологии спасли жизнь мужчине с шестисантиметровым осколком диска в черепе. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

68-летний житель Кирово-Чепецка работал на самодельном станке, когда кусок абразивного диска отлетел ему в голову. Бригадой скорой помощи он был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Осколок диска длиной шесть сантиметров сломал лобную кость, повредив оба полушария головного мозга, у пенсионера диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб обеих орбит и глазных яблок.

«В экстренном порядке была проведена операция, — декомпрессивная трепанация черепа в лобной области, удаление инородного тела, костных отломков, внутримозговой гематомы, пластика твердой мозговой оболочки основания черепа», — рассказал врач-нейрохирург Никита Иньков.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациент в удовлетворительном состоянии выписан под амбулаторное наблюдение отоларинголога и невролога. Ему предстоит длительный курс реабилитации.

Ранее двухлетний россиянин упал головой на работающую циркулярную пилу.

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