Роскомнадзор отреагировал на сообщения о нормализации работы Discord в России

Платформа Discord блокируется в России в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Discord блокируется в штатном режиме», — заявили в ведомстве, комментируя сообщения о том, что платформа начала функционировать в России.

В ноябре Discord завершили анонсированное ранее расследование, признав, что сервис заблокирован и не заработает в России и Турции.

Роскомнадзор официально объявил о блокировке Discord в России 8 октября из-за нарушения требований законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи запрещенных препаратов, а также с размещением противоправной информации. В Турции мессенджер был запрещен из-за распространения запрещенного контента.

Вероятнее всего, разработчики сервиса не смогли решить проблему и удалить противоправный контент, чтобы возобновить работу Discord в России и Турции.

Ранее Роскомнадзор назвал число утечек баз данных в 2024 году.