Роскомнадзор назвал число утечек баз данных в 2024 году

Роскомнадзор за 2024 год зафиксировал более 710 млн утекших записей о россиянах

В 2024 году Роскомнадзор зафиксировал 135 случаев утечек баз данных, содержащих более 710 млн записей о россиянах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В декабре 2024 года глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил, что совместная работа с операторами связи позволила значительно сократить число абонентов с более чем тысячей сим-карт, снизив их количество в шесть раз. Он добавил, что с 2025 года россияне смогут оформить не более 20 сим-карт, а иностранцы — не более 10.

Также в конце ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает штрафы за массовые утечки персональных данных. В случае утечек, затрагивающих более 100 тысяч человек или 1 млн идентификаторов, штрафы могут достигать 15 миллионов рублей для юридических лиц.

В ноябре комитет Госдумы одобрил поправки ко второму чтению законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных.

В случае повторных утечек компаний будут обязаны заплатить штрафы в размере от 1% до 3% от годового оборота. Для должностных лиц предлагается штраф от 800 тыс. до 1,2 млн рублей.

На данный момент за утечку персональных данных юридическим лицам грозит штраф по ч. 1 ст. 13.11 КоАП. Его размер варьируется от 60 тыс. до 100 тыс. рублей при первом нарушении и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей — при повторном.

Ранее в Госдуме предложили наказывать за незаконное хранение данных детей.