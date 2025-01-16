Россиянка обвинила мужа-инвалида в совращении ее 14-летней дочери

В Ростовской области жена обвинила мужа-инвалида в совращении 14-летней падчерицы. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Недавно жительница Пролетарского района заметила, что на телефон 55-летнего мужа пришло сообщение от ее дочери-подростка. Падчерица отправила отчиму свое обнаженное фото. В тот момент мужчина спал и не успел его посмотреть, но женщина немедленно вызвала полицию. Мать предполагаемой жертвы сообщила силовикам, что ее муж, Александр, развращает ребенка уже полтора года.

Мужчина, потерявший обе ноги из-за болезни, отказался признать вину. Александр уверен, что жена оговорила его, чтобы посадить за решетку и забрать себе дом. Против него уже возбудили уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ране женщину посадили за вымогательство денег у мужчины, которого она подозревала в педофилии.