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Россиянка обвинила мужа-инвалида в совращении ее 14-летней дочери

В Ростовской области жена обвинила мужа-инвалида в совращении падчерицы
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Ростовской области жена обвинила мужа-инвалида в совращении 14-летней падчерицы. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Недавно жительница Пролетарского района заметила, что на телефон 55-летнего мужа пришло сообщение от ее дочери-подростка. Падчерица отправила отчиму свое обнаженное фото. В тот момент мужчина спал и не успел его посмотреть, но женщина немедленно вызвала полицию. Мать предполагаемой жертвы сообщила силовикам, что ее муж, Александр, развращает ребенка уже полтора года.

Мужчина, потерявший обе ноги из-за болезни, отказался признать вину. Александр уверен, что жена оговорила его, чтобы посадить за решетку и забрать себе дом. Против него уже возбудили уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Ране женщину посадили за вымогательство денег у мужчины, которого она подозревала в педофилии.

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