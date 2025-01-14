Женщину посадили за вымогательство денег у мужчины, которого она подозревала в педофилии

Суд в Великобритании вынес приговор женщине, которая требовала деньги у мужчины, заподозрив его в педофилии. Об этом сообщает Metro.

В 2021 году 42-летняя Дебора Хаттон, работающая грумером, связалась с мужчиной, который якобы надругался над ее подругой в детстве. Она угрожала распространить эти сведения, если он не будет еженедельно перечислять деньги на счет пострадавшей. Жертва отрицала эти обвинения, но была вынуждена регулярно платить по £100. Хаттон довела мужчину до физического истощения, и в конце концов он сам обратился в полицию.

Британку отдали под суд за попытку вымогательства £100 тыс. Судья назвала действия Хаттон «бессердечными и жестокими», так как она, несмотря на видимые страдания жертвы, продолжала угрожать, что привело мужчину в состояние сильного стресса и страха. Адвокат подсудимой пытался смягчить приговор, указывая на то, что она является матерью-одиночкой. Однако судья подчеркнула серьезность преступления и отсутствие раскаяния у обвиняемой и приговорила ее к 16 месяцам тюремного заключения.

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