В Петербурге мужчина признался в изнасиловании мальчика, совершенном пять лет назад

В Петербурге мужчину подозревают в надругательстве над несовершеннолетним. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел пять лет назад, но задержали его только сейчас. По версии следствия, 24-летний молодой человек в 2020 году совершил насильственные действия сексуального характера в отношении жившего по соседству мальчика. В тот момент пострадавшему было 11 лет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сам фигурант признался в содеянном. На данный момент сотрудники СК РФ проводят расследование.

Известно, что пострадавший лечится в детской психиатрии. Помимо этого, подросток не учится и употребляет психоактивные вещества.

До этого в Казани мужчина стал фигурантом двух уголовных дел после изнасилования падчерицы. По версии следствия, он надругался над 12-летней приемной дочерью и был задержан. Спустя некоторое время выяснилось, что после инцидента у ребенка начались проблемы с психикой, поэтому в отношении мужчины возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Татарстане мужчина изнасиловал дочь сожительницы, пока женщины не было дома.