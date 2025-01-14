Госдума приняла в I чтении проект о продлении программы маткапитала

Госдума приняла в I чтении проект о продлении маткапитала до конца 2030 года

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается продление программы до 31 декабря 2030 года. Законопроект был внесен в ГД правительством 19 декабря прошлого года. Изменения должны будут внесены в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка в России вырастет на 7,3%. Сумма выплаты составит 676 398 рублей. Соответствующий указ подписал этой осенью президент России Владимир Путин. Параметры индексации маткапитала прописаны в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования. Сколько будут получать семьи на второго ребенка и последующих детей и как можно использовать эти средства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют платить по 1 млн рублей за каждого ребенка.