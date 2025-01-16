В Подмосковье девочка наткнулась на карандаш в детсаду и лишилась зрения

В Подмосковье ребенок попал в больницу после удара карандашом в глаз. Об этом сообщает «Регнум».

Инцидент произошел в детском саду Подольска. Как рассказали родители, другая воспитанница держала в руках карандаш и случайно угодила четырехлетней девочке в глаз. В этот момент педагог отвлеклась на других детей, но, заметив пострадавшую, отправила ее к медработнику.

Позже девочку госпитализировали с проникающим роговичным ранением с выпадением оболочек левого глаза. Зрение специалисты спасти не смогли, врачи работают только над тем, чтобы сохранить сам глаз, так как все еще сохраняется вероятность удаления.

«В настоящий момент ребенку уже провели две операции, в мае девочке предстоит еще одно оперативное вмешательство», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники СК РФ проводят в образовательном учреждении проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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