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Раненый пациент с ПТСР устроил стрельбу в московской больнице

Уроженец Белгородской области попал в московскую больницу и устроил стрельбу

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Depositphotos

Буйный пациент из Белгородской области устроил стрельбу в московской больнице, сообщает Telegram-канал «Сапа».

По данным Telegram-канала, 23-летний молодой человек попал в одно из столичных медучреждений с пулевым ранением правого бедра и многоосколочным переломом.

Раненый мог передвигаться только на инвалидной коляске и выехал в холл больницы на 11-м этаже, где и произвел четыре выстрела из сигнального пистолета «Пионер». Пострадавших в результате инцидента не было, а сам стрелок попал в реанимацию.

Как уточняется, у пациента диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Его мотивы остаются неизвестными.

Ранее российские врачи обезвредили неадекватного мужчину, ворвавшегося в больницу с ножницами.

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