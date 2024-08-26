Раненый пациент с ПТСР устроил стрельбу в московской больнице

Буйный пациент из Белгородской области устроил стрельбу в московской больнице, сообщает Telegram-канал «Сапа».

По данным Telegram-канала, 23-летний молодой человек попал в одно из столичных медучреждений с пулевым ранением правого бедра и многоосколочным переломом.

Раненый мог передвигаться только на инвалидной коляске и выехал в холл больницы на 11-м этаже, где и произвел четыре выстрела из сигнального пистолета «Пионер». Пострадавших в результате инцидента не было, а сам стрелок попал в реанимацию.

Как уточняется, у пациента диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Его мотивы остаются неизвестными.

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